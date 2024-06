Volle Straßen, im Halteverbot oder vor Einfahrten parkende Autos: So schildern Bewohner des Betzenbergs die Situation an FCK-Spieltagen. Sie wollten Bewohnerparkausweise – wie es sie vor Jahren bereits gab. Die Stadt will dies in der kommenden Saison testen. Doch das Wie sorgt für Erstaunen und Unverständnis.

Zum Start der neuen Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga führt die Stadt im Wohngebiet rund um das Fritz-Walter-Stadion testweise das Bewohnerparken wieder ein. Den