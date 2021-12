Eine 81-jährige Frau ist am Samstag Opfer einer Gewalttat geworden.

Wie die Polizei mitteilte, wartete die Seniorin am Samstag gegen 12.45 Uhr in einem Parkhaus in der Innenstadt auf den Fahrstuhl. Als der Aufzug ihre Etage erreichte und sich die Tür öffnete, verließ ein ihr unbekannter Mann die Kabine. Er griff die Dame unvermittelt an und schlug ihren Kopf gegen die Wand. Die Frau erlitt dabei eine Verletzung an der Stirn. Der herbeigerufene Rettungsdienst versorgte die 81-Jährige.

Die Geschädigte beschrieb den Täter: Er war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, Anfang 20. Er hatte lockige, dunkle Haare und einen leichten Bart. Aufgrund der Personenbeschreibung richtet sich der Tatverdacht der Polizei gegen einen 21-jährigen amtsbekannten Mann, der bereits wegen ähnlich gelagerter Fälle aufgefallen ist. Die Ermittlungen laufen.