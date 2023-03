Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 350 Besucher lockte die Jazzbühne am Freitag in die Kaiserslauterer Fruchthalle. Unter dem Motto „Jazzbühne meets NATO-Jazz“ unternahm die Stammmannschaft unter Michael Lakatos gemeinsam mit sechs Musikern des Heeresmusikkorps Koblenz einen Streifzug durch 70 Jahre Jazzgeschichte.

Ein Auftakt nach Maß war der Einmarsch der neun Musiker mit dem Evergreen „Oh when the Saints“. Alexander Felz am Sousafon mit dem wagenradgroßen Schalltrichter blies sich