„Die Untiere“ begaben sich am Samstagabend im ausverkauften SWR-Studio auf eine abgefahrene Spurensuche zum Thema „30 Jahre Wiedervereinigung“. Wuchs da wirklich zusammen, was zusammengehört, wie es Willy Brandt einst formulierte? Wie sagte doch Bundeskanzler Helmut Kohl im Jahre 1990: „Wichtig ist, was hinten rauskommt.“

Der Streit ging schon los mit der Nationalhymne, deren Geschichte eine Geschichte von Brüchen ist. Wäre es nicht vernünftiger gewesen, eine ganz neue Hymne auszuwählen,