Marina Tamássy und Wolfgang Marschall, der eiserne Kern der hiesigen Kabarettisten-Garde „Untiere“, sitzen die Corona-Krise nicht aus. Zu Ostern begaben sie sich auf Eiersuche – und wurden fündig. Allrounder Philipp Tulius und der Neuzugang, Willi Haselbek, machen das ideenreiche Quartett komplett.

Während Marschall sonst gerne Altkanzler Kohl als bekanntesten „Aussitzer“ karikiert und parodiert, nimmt er ihn in seinem eigenen Fall nicht als Beispiel. Im Gegenteil: Nur drei durchgeführte Abende ihrer im monatlichen Zyklus stattfindenden Veranstaltungsserie 2020 und heuer noch gar kein öffentlicher Auftritt wären eigentlich – wie bei vielen Kulturschaffenden ohne Absicherung – Grund zur Resignation.

Nicht jedoch für ihn. Zu Ostern fand der sinnreich tiefschürfende Barde Marschall dann tatsächlich bei Oberbürgermeister Klaus Weichel (OB) ein Ei: zwischen „W“ und „ch“ im Namen und für ihn Synonym einer ländlichen Verbundenheit des OB. Nicht nur wandernd, sondern auch in der scheinbaren Vorliebe seiner Investoren für (Oster-)Hasenkasten, wie er die moderne Bauweise von Einheits-Wohnsiedlungen sieht. Anstelle von lieben Ostergrüßen also Häme und Spott für Siedlungen, die nivellieren und wie Kasernen anmuten. Daher auch das gemeinsam intonierte Lied über die „kleinen Schachteln“, eine Siedlung in Hasenkasten-Bauform.

Aktuelles und ein „Bausünden-Song“

Erstmals mit von der Partie ist der Mannheimer Theatermusiker Willi Haselbek, der hier mit Banjo zu hören ist, ansonsten als erfahrener Pianist überregional Impulse gibt und zukünftig in die „untierischen“ Programme einsteigt. Mit ihm haben die Themen wie Zerstörung von Stadtbild und Natur und Ignoranz von Klimaveränderungen noch mehr Durchschlagskraft. So ist er schon jetzt im „Bausünden-Song“ ein Garant für eine Granate.

Was von den vier Künstlern, inklusive Allrounder Philipp Tulius, getrennt nach Haselbeks Vorgabe eingespielt und von diesem in seinem Tonstudio zusammengeschnitten wurde, lässt für die Zukunft eine weitere Steigerung erwarten. Da bislang alle geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr im neuen Domizil des SWR-Studios abgesagt wurden, bleibt nun abzuwarten, ob der nächste große kabarettistische Coup von Marschall und Co gestreamt oder live aufgeführt werden kann. Marschall rechnet frühestens nach den Sommerferien mit Auftrittsmöglichkeiten.

Eigenes Studio für neue Projekte

So viel verrät aber Marschall vorab: Die Art wie Talkrunden aus seiner Sicht zu inszenierten und manipulierten Talkshows verkommen, ruft ihn bei seinem nächsten kabarettistischen Verbalangriff auf den Plan. Plattitüden bei den Diskutanten, das Kappen von (ungewollten) Pointen durch Techniker sowie das Selbstinszenieren von Moderatoren, die in seiner Parodie zu Talkmastern verkommen – all das mokiert Marschall. Diesen aufgestauten Frust will er in einer geplanten Persiflage auf diese wider- statt tiefsinnigen Fernsehtalks entladen, etwa bei Markus Lanz und Sandra Maischberger oder Maybritt Illner. Dabei will er deren Showeffekt anstelle von Informationsaustausch ad absurdum führen.

Doch schon zuvor nutzte das Künstler-Ehepaar die Zeit, um das Equipment im eigenen Studio auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Dank der beantragten und genehmigten Corona-Hilfen ist es damit in der glücklichen Lage, für neue Projekte selbst Aufnahmen zu tätigen und ins Netz zu stellen. So stellte es für seinen digitalen Adventskalender erstmals seine dazu abgestimmten Monologe, Dialoge und Sketche ins Internet. Über einen gesendeten Link versorgte es so seine Fangemeinde mit satirischen Beiträgen über die Auswirkungen der Corona-Krise im zwischenmenschlichen Bereich.

Digitale Kanäle bespielt

Auch über Youtube können unter dem Stichwort „Untiere“ Beiträge wie Parodien über Kanzlerin Merkel aufgerufen werden. Dabei präsentiert sich Marina Tamássy so gar nicht ausgemer(g)kelt und Marschall lässt sich von der städteplanerischen Vision des Oberbürgermeisters Klaus Weichel (OB) nicht einlullen oder erweiche(l)n, bleibt vielmehr dessen „Ausverkauf auf Raten“ an Investoren – so Marschalls Sicht – auf der Spur. Ausschnitte aus alten Programmen, zu den Festtagen „gespickt“ mit aktuellen Impressionen, geleiteten über den Jahreswechsel zum kritischen Rück- und satirischen Ausblick.

Weitere gestreamte Programme fanden etwa zusammen mit Allrounder Philipp Tulius im Jahresrückblick in der Fruchthalle statt: Eigene Texte und gecoverte sowie eigene Musik gaben in der Reihe „Kaiserslautern digital“ Einblicke in die Brisanz der Klimaveränderungen global und des mangelnden Bewusstseins für Ökologie regional.

Multitalent Willi Haselbek

Übrigens: Der neue Mann im Bunde, Willi Haselbek, ist ein gebürtiger Franke, der seit seinem sechsten Lebensjahr die verschiedensten Instrumente wie Klavier, Geige, Bratsche, Gitarre und Posaune erlernte und dann an der Musikhochschule Mannheim studierte. Dort wirkte er auch am Nationaltheater als Korrepetitor, bis er dann als freischaffender Musiker und Komponist eigene Wege ging und sich mit Film- und Fernsehproduktionen im eigenen Tonstudio einen weiteren Namen machte.