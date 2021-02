Der Hospizverein für Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist auf der Suche nach Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Sie ergänzen die hauptamtlichen Fachkräfte, indem sie schwerstkranken Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen sowie deren Angehörigen zur Seite stehen.

Trotz Pandemie besteht unverändert Bedarf an hospizlicher Begleitung. Wenn auch der Lockdown Hausbesuche momentan einschränkt, können Ehrenamtliche zumindest telefonisch die Verbindung mit den betroffenen Familien aufrechterhalten. Um auch zukünftig Schwerkranken und ihren Angehörigen in Krisensituationen beistehen zu können, ist der Hospizverein auf die Mitarbeit interessierter Menschen angewiesen.

Wie der Verein mitteilt, werden die ehrenamtlichen Hospizhelfer für diese anspruchsvolle Aufgabe in einem Kurs umfassend qualifiziert. Im Verlauf der Schulung lernen die Teilnehmer ihre eigene Einstellung im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer zu reflektieren. Weitere Informationen zur Arbeit des Hospizvereins gibt es an einem virtuellen Info-Abend am 26. Februar, 19 Uhr. Anmeldung unter Hospizakademie Kaiserslautern, 0631/624186-63 und akademie@hospiz-kaiserslautern.de.