Auch im September bietet die Tourist-Information der Stadt Kaiserslautern wieder verschiedene Besichtigungstouren an.

Auf der Tour „Des Kaisers Spuren auf dem Burgberg“ am Samstag, 4. September, 10.30 Uhr, werden die spannenden Spuren seiner wechselvollen Geschichte bis heute sichtbar. Sie führt vom Bau der Kaiserpfalz, ihrer Blüte, der Erweiterung und dem Bau des Casimirschlosses bis zum Niedergang der beiden Gebäude.

Bei einem Stadtrundgang lässt sich Kaiserslautern wunderbar zu Fuß entdecken. Dieser Rundgang erzählt Geschichten und Geschichte und lässt Vergangenes erleben. Am Samstag, 4. September, 11.30 Uhr, ist die Führung in englischer Sprache, am Samstag, 25. September, 10.30 Uhr, auf deutsch.

Die Burg Hohenecken wird am Freitag, 10. September, erkundet; Treffpunkt ist um 16 Uhr direkt an der Burg. Von der Errichtung im zwölften Jahrhundert bis zur Zerstörung 1688 erlebte die Burg Hohenecken eine wechselvolle Geschichte. Davon künden auch Sagen, wie etwa die Geschichte vom vergrabenen Schatz.

„Rund um die Stiftskirche“ ist die Führung am Samstag, 11. September, 10.30 Uhr, benannt. Rund um die ehemalige Klosteranlage befinden sich historische Gebäude und Einrichtungen von Bedeutung: die Adlerapotheke, das Manufakturhaus, der Brunnen und das ehemalige jüdische Viertel. Selbstverständlich wird auch ein Blick in das Innere der Kirche geworfen.

Der Rundgang „KL erleben und genießen“ am Freitag, 17. September, 17 Uhr, erzählt Geschichten und Geschichte, lässt Vergangenes erleben – inklusive Überraschungen und kleiner Kostproben.

Nur noch wenige Zeugnisse der im 14. Jahrhundert erbauten Stadtbefestigung sind heute zu sehen. Der Spaziergang „Türme und Tore erzählen“ am Samstag, 18. September, 10.30 Uhr führt entlang der noch sichtbaren Mauerreste um die Altstadt.

Bei allen Touren gelten die aktuellen Hygieneregeln der Tourist-Information für öffentliche Stadtrundgänge. Das Tragen von medizinischen oder FFP2-Masken für die Dauer der Stadtführung ist – Stand heute – obligatorisch. Wenn nicht anders vermerkt, ist Treffpunkt vor der Tourist Information. Sie bittet bei allen Führungen um Anmeldung unter Telefon 0631/365-4019.