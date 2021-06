Einem Leser sind am 28. und am 29. Mai auf dem Messeplatz zwei Demonstrationen aufgefallen. Allerdings wundert sich der Leser über die unterschiedliche Präsenz von Ordnungsamt und Polizei.

Am 28. Mai war laut Stadtverwaltung eine Kundgebung auf dem Messeplatz mit einer erwarteten Höchstteilnehmerzahl von 150 Personen angemeldet. Titel: „Zur aktuellen Lage in Palästina/Israel“. Wie der Leser schreibt, wurde bei der Demonstration eine „kleine Gruppe meist jüngerer Leute“ von zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes beobachtet.

Tags darauf, so berichtet der Leser weiter, seien rund 30 Polizisten am Messeplatz zu sehen gewesen. Für den 29. Mai war – wie in der Vergangenheit bereits öfter – ein Autokorso der so genannten Querdenker-Bewegung angemeldet, beginnend am Mitfahrerparkplatz Holtzendorffstraße mit dem Ziel Messeplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden sollte. Als erwartete Höchstteilnehmerzahl waren laut Stadt 200 Autos und 300 Menschen angemeldet.

Die Stadt genehmigte nach eigenen Angaben den Autokorso unter Auflagen, untersagte jedoch die Abschlussveranstaltung. Begründung: „Nach den Erfahrungen mit den letzten beiden Versammlungen des Veranstalters am 27. März und 10. April“ sei davon auszugehen gewesen, „dass trotz hinreichender Auflagenerteilung und entsprechendem Kräfteeinsatz seitens Polizei und Ordnungsbehörde kein ordnungsgemäßer Verlauf sicherzustellen sein werde.“ Laut Polizei nahmen an dem Autokorso rund zwei Dutzend Fahrzeuge und knapp 50 Personen teil. Durch den Autokorso sei in der Innenstadt zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, kurzzeitig wurden Straßen und Kreuzungen durch die Polizei gesperrt. Das Versammlungsverbot auf dem Messeplatz wurde laut Polizei eingehalten.