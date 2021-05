Für die Abschlussjahrgänge der beiden Berufsschulen geht am kommenden Montag der Unterricht nach der Corona-Pause wieder weiter. In den Berufsbildenden Schulen (BBS) I und II laufen die letzten Vorbereitungen auf einen Schulalltag, wie es ihn noch nicht gegeben hat. Dabei kamen auch Zollstock und Maßband zum Einsatz.

„Viel Arbeit.“ Im Vorfeld der Schulöffnung – am Freitag - steckten Frank Simbgen und sein Team der BBS I (Technik) bis zum Hals in Arbeit. „Wir sind allesamt bemüht, den Schulstart ordentlich auf den Weg zu bringen“, unterstrich Simbgen im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sein Kollege Hans-Ulrich Froeßl von der BBS II berichtet von „Details und Kleinigkeiten“, die den Schulleiter am Freitag noch beschäftigen, etwa die Position von einigen Spendern für Desinfektionsmittel.

Die Schüler sollen im Wechsel unterrichtet werden, es sind also nicht alle Schüler der Abschlussklassen, für die der Unterrichtsbetrieb am Montag wieder anläuft, gleichzeitig im Haus. Diese Strategie fahren beide Berufsbildenden Schulen. Das zugrunde liegende Konzept, insbesondere mit Blick auf die Hygiene, sei mit dem Schulträger, der Stadt Kaiserslautern, abgestimmt, so Simbgen. Dazu gab es am Freitagvormittag noch eine Besprechung.

Die BBS I besuchen unter Normalbedingungen rund 3000 Schüler, wie viel es ab Montag sein werden, wollte Schulleiter Simbgen nicht sagen. Die BBS II hat regulär rund 2600 Schüler. Für beide Einrichtungen gilt: Aufgrund der Mischung aus Vollzeit- und Teilzeitklassen – etwa die Schüler, die einen Ausbildung absolvieren – ist auch unter normalen Bedingungen nie die maximale Schülerzahl gleichzeitig im Haus. Froeßl schätzt für die BBS II, dass an Spitzentagen im Normalbetrieb rund 2000 Schüler vor Ort sind. Von diesen Zahlen ist man beim Wiederbeginn nach dem Pause weit entfernt. „Wir fangen am Montag mit rund 300 Schülern an“, sagt der Leiter der BBS II.

Nur ein Bruchteil der 5600 Schüler wird in den beiden BBS sein

Allerdings stellt auch diese vergleichsweise geringe Anzahl an Schülern die Verantwortlichen vor logistische Probleme. Für die BBS II wurde ein Wegekonzept erarbeitet, berichtet Froeßl, mit dem der Gegenverkehr in den Gängen vermieden werden soll. Trotzdem: Die Einhaltung der hygienischen Vorgaben – etwa das Abstandsgebot – bereitet dem Schulleiter der BBS II das meiste Kopfzerbrechen, wie er erzählt. „Ich denke, dass es sehr schwierig werden wird, die die Kontaktsperren bei den jungen Leuten einzuhalten“, vermutet Froeßl. Sein Kollege Simbgen appelliert an alle Beteiligten. „Es müssen alle mitziehen.“

Dass am Tag eins des Wiedereinstiegs in den Präsenz-Betrieb an der BBS nicht alles glatt laufen wird, davon geht Simbgen aus. „Wir werden im Verlauf auch noch nachsteuern.“ Auch Froeßl berichtet im Gespräch mit der RHEINPFALZ von vielen (Online-)Konferenzen und Dienstbesprechungen unter erschwerten Bedingungen. „Wir dürfen ja maximal 30 Leute in einem Raum haben, so dass wir die gleiche Besprechung viermal abgehalten haben“, berichtet Froeßl.

In Woche eins der Wiederaufnahme des Unterrichts stehe die Organisation des Lehrbetriebs im Vordergrund, sagt Froeßl. Oberstes Ziel: Die Infekt-Gefahr so gering wie möglich zu halten. Dazu seien etwa die Schulsäle vermessen worden. Ergebnis: Unter Berücksichtigung der Abstandsregeln können maximal zwölf Schüler pro Saal unterrichtet werden. Deswegen habe sich für größere Lerngruppen auch ein Schichtmodell für den Unterricht ergeben, berichtet Froeßl. „Die Gesundheit steht im Vordergrund. Dennoch wollen wir unseren Schülern, vor allem denen, die in Prüfungen gehen, das bieten, was möglich ist. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns“, skizziert Froeßl.