Der Brief, in dem Unternehmer und Wissenschaftler ihre Sorgen zum Ausdruck bringen, weil Gewerbeflächen fehlen und keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden, hat weitere Reaktionen hervorgerufen. „Diese im Moment negative Entwicklung nehmen viele Menschen wahr und sagen mir das auch“, erklärte der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Rahm. Er sei froh, dass sich jetzt Menschen zu Wort melden, um dem einen oder anderen im Stadtrat einmal die Augen zu öffnen. „Danke, dass Sie frei von Ideologie aufzeigen, wie aus Ihrer Sicht die Lage unserer Stadt ist“, formuliert es Rahm in einem Schreiben an die Initiatoren des Brandbriefes. Aus seiner Sicht seien im Stadtrat mit den Stimmen der Koalition schon verschiedene Weichen gestellt worden, die der Stadt sehr schaden, so der SPD-Politiker.

Hoffen auf ein Umdenken

„Leider wird es in den meisten Fällen kein Zurück geben können. So wurden die Erweiterung der Technischen Universität, das geplante Neubaugebiet im Stadtteil Erzhütten-Wiesenthalerhof und die Ansiedlung von DB Cargo verhindert.“ Der 100-Millionen-Euro-Invest von DB-Cargo sei verhindert worden, ohne jemals mit dem Investor gesprochen zu haben. Gerade bei der Landesregierung, wo er sich für die Weiterentwicklung Kaiserslauterns einsetze, verursache das momentane Verhalten verschiedener Akteure im Stadtrat Kopfschütteln. „Ich hoffe, es kommt zu einem Umdenken, insbesondere bei den momentanen Regierungsfraktionen aus CDU, Grünen und FWG“, so Rahm.

Die Vorsitzende des Vereins für Baukultur und Stadtgestaltung, Karin Kolb, erklärte: „Seit Jahren vermissen wir die intensive Suche nach Gewerbe- und Bauflächen sowie Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, damit Flächen an die Stadt abgetreten werden können.“ Dringend notwendig wären aus der Sicht von Kolb auch Gespräche über Militärflächen beispielsweise im Pentagon. Bei dem Areal rund um das Stadion auf dem Betzenberg seien viel zu lange Gespräche mit Investoren geführt worden, die zu keinem Ergebnis führten. „Wichtig wären ein Stadtentwicklungskonzept, transparente Planungen sowie kein weiterer Abriss von Baukultur, denn sonst wandern Führungskräfte ab“, unterstreicht Kolb, die das Schreiben als „ultimative Mahnung“ begreift.