Hat ein lokaler Bauunternehmer mit Diesel verunreinigtes Erdreich an Forstwegen auf dem Drehenthalerhof illegal abgekippt? Diese Frage wird seit Donnerstag vor dem Amtsgericht in Kaiserslautern verhandelt. Der Angeklagte ist kein Unbekannter. Es handelt sich dabei um einen lokalen Bauunternehmer aus dem Kreis Kaiserslautern, der mit illegalen Erdarbeiten in Verbindung gebracht wird. Monatelange Recherchen der RHEINPFALZ ergaben, dass mindestens eine Firma, die dem Unternehmer nahe steht, Erdabfälle und Bauschutt rund um die Ortsgemeinde Drehenthalerhof sowie den Weinbrunnerhof bei Otterberg ohne Genehmigung entsorgt hat. Der Fall, der nun am Amtsgericht Kaiserslautern verhandelt wird, ereignete sich im März 2023. Was dem Angeklagten vorgeworfen wird und wie die Prozess lief, lesen Sie hier.