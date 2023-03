Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ja tatsächlich, es gibt uns noch!“ Mit einem fast trotzigen Lächeln empfangen Vater Michael und sein Sohn Marius Blauth den Besucher in ihrer Firmen-Zentrale an der Mannheimer Straße im Kaiserslauterer Osten. Denn es ist keineswegs selbstverständlich, dass der Familienbetrieb die Corona-Krise und ihre verschiedenen Lockdowns bislang halbwegs heil überstanden hat. Schließlich waren die Blauths gleich in mehrfacher Hinsicht vom zeitweisen Stillstand des öffentlichen Lebens betroffen.

Da war zum einen die plötzliche Absage aller Großveranstaltungen in der Region, bei der zu normalen Zeiten die Mitarbeiter von Blauths Firma WR-Security für Sicherheit