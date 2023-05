Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Interesse an Künstlicher Intelligenz (KI) wächst in der Bevölkerung zunehmend, haben Tobias Krafft und Sarah Groos beobachtet. Längst nicht allen ist klar, was sich hinter dem Schlagwort genau verbirgt. Wie die Firma „Trusted AI“ auf die drängendsten Fragen verständliche Antworten geben will.

In der Bevölkerung gebe es derzeit viele Fragen zum Thema Künstliche Intelligenz, berichtet Tobias Krafft. Dazu gehörten: Was genau verbirgt sich hinter dem Schlagwort