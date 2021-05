Seit Matthias Ress vor ein paar Tagen am RHEINPFALZ-Lesertelefon seine Dienste anbot, Gesichtsvisiere zum persönlichen Schutz vor dem Coronavirus herzustellen und zu vertreiben, steht bei ihm das Telefon nicht still.„Wir kommen mit der Produktion nicht mehr nach“, so Susanne Rees, seine Frau, gestern gegenüber der RHEINPFALZ. Während ihr Mann unterwegs ist und Visiere ausliefert, lässt Susanne Rees die letzten Tage Revue passieren. „Wir produzieren von morgens sieben bis ein Uhr in der Nacht. Mehr geht nicht“, verweist sie auf die Produktionsorte im Business + Innovation Center (BIC) und in Morlautern, wo die Familie zu Hause ist.

Mit Hilfe zweier 3-D-Drucker fertigt Matthias Ress Visiere, die das Gesichtsfeld vor Anhusten und Spucken und damit vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus schützen. Dazu werden mit einem 3-D-Drucker Bügel aus Plastik geschnitten, an denen eine transparente Folie befestigt wird. Ein mit Moosgummi bestückter Riemen, eine Art Kopfband, gibt dem Gesichtsvisier den nötigen Halt, beschreibt Susanne Ress die Konstruktion des Gesichtsschutzes.

Zwischen 500 und 600 Stück hat das Ehepaar in den letzten Tagen produziert. Aufträge über weitere 500 Visiere liegen vor. „Unser Produkt muss sich herumgesprochen haben wie ein Lauffeuer.“

Bisher wurden die Gesichtsvisiere an die Kreisverwaltung Kaiserslautern, die Verbandsgemeinde Landstuhl und an Krankenhäuser geliefert. Auch meldeten sich immer mehr Privatpersonen, unter ihnen auch ältere Menschen und fragten die Gesichtsvisiere nach.

Senioren hätten das Problem, dass sie unter den Mundschutzmasken schlecht Luft bekommen. Bei der Auslieferung an Privatpersonen kommt sich das Ehepaar nicht selten wie Seelsorger vor. „Die Leute warten auf uns in ihrer Einsamkeit und sind froh, ein paar Worte wechseln zu können.

Nicht einfach sei es, die Fertigungsteile zur Herstellung der Visiere zu bekommen. Hinzu komme, dass die Paketpost in diesen Tagen sehr unzuverlässig sei. Bei der Produktion des Gesichtsschutzes sei viel Handarbeit im Einsatz. Gefertigt werde eine Standardgröße, die leicht angepasst werden kann. Susanne Ress rechnet damit, dass die Nachfrage noch ein paar Wochen andauern wird.

Den Erfolg mit den Gesichtsvisieren hätte sich Matthias Ress vor wenigen Wochen noch nicht träumen lassen. Dabei ist die Corona-Krise der Auslöser dafür, dass er sein bisheriges Geschäft, das er mit der Firma Arscom, einem Start-up im Business + Innovation Center, betrieben hat, vorübergehend einstellen musste. Im Untergeschoss des BIC betreibt der Jungunternehmer einen Live-Escape-Room, einen sogenannten Rätselraum.

Info

Die Gesichtsvisiere zum Stückpreis von 9,90 Euro können unter Telefon 0631/311 91 680 oder per E-Mail an info@3d-town.de bestellt werden.