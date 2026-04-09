Die Stadt hat zum 750. Geburtstag einiges auf die Beine gestellt. Doch dass sie sogar ein neues Theater aus dem Hut zaubert, hatte niemand erwartet: das Kanaltheater.

Auch Leser Michael Köraus, der die neue Bühne überrascht zur Kenntnis nahm, hatte nicht damit gerechnet.

Hat die Stadt die neue Spielstätte, nicht weit vom Pfalztheater entfernt, klammheimlich im Zuge der Bauarbeiten errichten lassen? Verborgen hinter baggernden Baggern und erdigen Erdhügeln? Oder sind die Bauarbeiter bei den Erdarbeiten auf eine antike Stätte im Untergrund gestoßen? Ein Werk der Römer? Oder diente es der Unterhaltung von Kaiser Barbarossa? Aber offenbar ein Theater, das zum Stadtjubiläum wieder in Betrieb genommen wird. „Leider wurde der Spielplan bis dato noch nicht in der Presse oder auf Social Media bekannt gegeben“, bedauert auch Michael Köraus.

Die RHEINPFALZ fragte bei der Stadt nach – und muss enttäuscht erfahren, dass es mit dem neuen Programm wohl nichts wird. „Der Beschilderungsfirma ist ein Fehler unterlaufen“, antwortet die Stadtsprecherin mit Verweis auf die Kanalstraße. Und kündigt an, dass die falsche Bezeichnung korrigiert werde. Schade. Aber vielleicht wäre das Niveau des Theaters auch einfach unterirdisch gewesen.