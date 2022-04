Mit einem musikalischen Unterhaltungsprogramm will das Pfalztheater Kaiserslautern seinen Vorverkauf für den Rest der Saison 2021/22 ankurbeln; es findet am 9. April statt.

Die Karten für sämtliche Vorstellungen bis zum Ende der Spielzeit gehen am Samstag, 9. April, in den Vorverkauf. Das Pfalztheater plant dazu eine Aktion unter dem Motto „Frühlingserwachen“. Die Theatermacher wollen mit einem musikalischen Unterhaltungsprogramm, Aktionen für Kinder und Erwachsene all jene Zuschauer überraschen, die an diesem Tag „live“ mit dabei sein wollen.

Unter anderen treten auf: der Pfalztheater-Musicalstar Astrid Vosberg, der Entertainer Günther Fingerle und der Schauspieler Jan Henning Kraus. Auf Kartenkäufer und Interessenten warten neben künstlerischen Genüssen auch Erfrischungen und ein kleiner Imbiss, verspricht der Veranstalter weiter. Die Aktion findet von 10 bis 13 Uhr im Theaterfoyer, in der Rotunde und auf dem Theatervorplatz statt.