Ganz unbürokratisch haben Polizei und Stadt Kaiserslautern am Montagnachmittag einer Seniorin im Stadtgebiet geholfen, die sich in einer misslichen Lage befand.

Die Dame hatte sich nach den Schilderungen der Kaiserslauterer Polizei aus Versehen aus ihrer Wohnung ausgesperrt und kam nicht mehr hinein. Ein städtischer Mitarbeiter wurde darauf aufmerksam und informierte die Polizei.

Zusammen mit einer Streife, die kurz nach dem Anruf angerückt war, konnte der Mann helfen: Er parkte sein Fahrzeug nah am Gebäude und kletterte mit Hilfe eines Polizeibeamten über das Fahrzeugdach zum geöffneten Küchenfenster im ersten Obergeschoss. Ob dabei die Technik einer „Räuberleiter“ genutzt wurde, ist im Polizeibericht leider nicht überliefert. Jedenfalls konnte der städtische Mitarbeiter durch das Küchenfenster in die Wohnung steigen und die Tür von innen öffnen – so dass die Seniorin letztlich wieder in ihre Räume kam.