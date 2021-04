Unter Drogeneinfluss soll ein 31-Jähriger am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Enkenbach-Alsenborn und Fischbach einen Unfall verursacht haben. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 15 Uhr in Höhe des Altenhofs in den Gegenverkehr geraten. In einer Kurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden Wagen. Danach kam das Auto des Unfallverursachers weitab der Straße auf einer Grünfläche zum Stehen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Autos wurden abgeschleppt. Bei dem 31-Jährigen stellte die Polizei Anzeichen für Drogenkonsum fest. Er räumte ein, am Wochenende Amphetamin konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Wie sich herausstellte war sein Auto nicht zugelassen. An dem Wagen waren die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs montiert. Schilder und Auto wurden sichergestellt. Den Mann erwarten jetzt mehrere Strafverfahren. An der Unfallstelle waren Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Die Polizei regelte den Verkehr.