Weil er Polizeibeamte tätlich angegriffen hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Kaiserslautern. Dem 44-Jährigen werden sowohl Beleidigung, als auch Widerstand und Körperverletzung vorgeworfen. Laut Polizei hatten Zeugen am Donnerstag gegen 17.30 Uhr einen Randalierer in der Kellerstraße gemeldet. Der Mann würde unter anderem Gullydeckel auf die Straße werfen und herumschreien. Vor Ort trafen die Polizeibeamten den 44-Jährigen. Er reagierte aggressiv und versuchte vor der Polizei zu flüchten. Doch die Beamten hielten den Mann fest, wogegen er sich vehement wehrte. Er schlug und trat nach den Polizisten und beleidigte sie fortwährend. Eine Polizistin wurde dabei so verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte.

Der 44-Jährige stand vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Er wurde gefesselt, ein Richter ordnete eine Blutentnahme an. Sie soll Aufschluss über den Betäubungsmittelkonsum geben. Laut Polizeibericht wurde der Mann schließlich von der Ordnungsbehörde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen, so die Polizei.