Wegen mehreren Delikten ermittelt die Polizei gegen einen 48-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern. Am frühen Donnerstagabend wollte eine Streife in der Mühlbergstraße in Fischbach einen Wagen kontrollieren. Der Fahrer stieg aus und rannte davon, berichtet die Polizei. Die Beamten konnten den Getürmten im Verkaufsraum einer nahegelegenen Tankstelle antreffen und kontrollieren. Der Mann räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein sowie einer Trunkenheitsfahrt. Im Raum steht außerdem ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.