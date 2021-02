Die Polizei hat am Sonntag mehrere Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Sie saßen unter Drogeneinfluss – Amphetamin oder Marihuana – am Steuer.

Schon am frühen Morgen war die Fahrt für einen 29-jährigen Mann zu Ende. Er wurde gegen 6.30 Uhr in der Fischerstraße gestoppt und kontrolliert. Wegen seiner drogentypischen Auffälligkeiten wurde er zwecks Blutprobe zur Dienststelle gebracht und sein Fahrzeugschlüssel an seinen nüchternen Begleiter übergeben.

Gegen 9.15 Uhr hatte es eine Streife in der Ludwigstraße mit einem 19-jährigen Fahrer zu tun. Von der Polizei angesprochen, räumte der junge Mann ein, Rauschgift konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Schnelltest bestätigte dies.

Gegen 11 Uhr stoppten Polizeibeamte in der Mainzer Straße einen Audi-Fahrer. Der 30-Jährige gab während der Kontrolle zu, „vor einer Weile“ einen Joint geraucht zu haben. Da er keinen Urintest durchführen konnte, musste der Mann mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine Polizeistreife in der Ludwigstraße auf einen Fahrradfahrer aufmerksam. Der Mann zeigte nicht nur während der Fahrt deutliche „Schwächen“, auch bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 50-Jährigen typische Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum fest. Auch er musste für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht werden.