Den Führerschein eines 84-jährigen Autofahrers hat die Polizei am Mittwochabend beschlagnahmt. In Erlenbach fuhr er in den Gegenverkehr. Ein Verkehrsteilnehmer musste ausweichen und informierte die Polizei. Er verfolgte den Senior, der immer wieder in den Gegenverkehr fuhr. In der Konrad-Adenauer-Straße in Otterbach stoppte ihn eine Streife. Am Wagen war laut Polizei ein „frischer“ Unfallschaden. Dieser soll entstanden sein, als er von Otterberg Richtung Erlenbach gefahren, von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sei. Den Senior erwartet ein Strafverfahren.