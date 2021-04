Großzügig ausgebaut präsentiert sich die Albertstraße am Stadtpark. Die Straße wirkt wie ein Boulevard. In einem Teil der Albertstraße herrscht aber Unmut. Es geht ums Geld.

Der Leser, der sich am Lesertelefon meldete, wohnt in einem Teilstück, das von der Albertstraße rund um eine Grünanlage in die Steinmetzstraße führt. Das Teilstück wurde in den 1990er Jahren ausgebaut, dafür hatten die sechs Anwohner auch ihren Ausbaubeitrag geleistet. Soweit so gut. Was den Leser jetzt aber massiv stört, ist, dass er nunmehr wieder zur Kasse gebeten wird und nun seinen Beitrag zum Ausbau der gesamten Albertstraße leisten soll. Das will der Leser nicht verstehen.

Wir fragten die Stadtverwaltung, wie sie die Sache sieht. Nadin Robarge, Pressesprecherin beim Beigeordneten und Baudezernenten Peter Kiefer, verdeutlichte die Situation. Zumindest danach sieht es so aus, als ob die Anwohner des Teilstücks der Albertstraße ihren Obolus entrichten müssen.

Die Stadtverwaltung bestätigt die Aussagen des unzufriedenen Lesers, Ein Teilstück der Albertstraße sei 1993 ausgebaut worden. Es handele sich dabei um die Anliegerstraße hinter der Grünfläche, Albertstraße 16-24 sowie Steinmetzstraße 11.

Für den Ausbau der Anliegerstraße sei 1993 ein Anliegeranteil von 65 Prozent beschlossen worden, zu dem nur die Eigentümer herangezogen wurden, die Zugang beziehungsweise Zufahrt von der ausgebauten Anliegerstraße zu ihren Grundstücken nehmen konnten. Die Bescheide seien im September 1994 verschickt worden, also vor 26 Jahren.

2016 Neugestaltung beschlossen

Die Albertstraße sei in Teilen zuletzt im Jahr 1966 ausgebaut worden. Da die Lebensdauer einer Verkehrsanlage etwa 20 Jahre betrage, habe sich die Albertstraße in einem sehr schlechten Zustand befunden. 2016 habe der Bauausschuss daher die Neugestaltung der Albertstraße beschlossen.

Dreh- und Angelpunkt in der Diskussion über die Frage, ob auch die Anwohner der Anliegerstraße zur Kasse gebeten werden können, ist die aktuelle Ausbaubeitragssatzung der Stadt Kaiserslautern. Sie bestimmt, dass der Beitragspflicht alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke unterliegen, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu der ausgebauten Verkehrsanlage haben.

Die Verkehrsanlage „Albertstraße“ erstreckt sich nach Angaben der Stadtverwaltung von der Medicusstraße bis zur Pfaffstraße. Alle Grundstücke beziehungsweise Grundstückseigentümer, die in diesem Bereich Zugang oder Zufahrt zur ausgebauten Verkehrsanlage „Albertstraße“ nehmen können, würden zu Beiträgen herangezogen. Demnach auch die Eigentümer der Grundstücke in der Albertstraße 16-24 und Steinmetzstraße 11.

Der Stadtrat habe den Anliegeranteil von 70 Prozent für die Albertstraße (von Medicusstraße bis Pfaffstraße) in seiner Sitzung am 5. Dezember 2016 beschlossen, so die Stadtverwaltung.