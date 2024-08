Ein Benzinkanister ist am Montagmorgen in der Augustastraße in Bruchmühlbach-Miesau in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Hausdämmung über. Wie die Polizei mitteilt, entstand der Brand, weil mit einem Gasbrenner Unkraut vernichtet und der Benzinkanister übersehen wurde, der sehr nah an der Hausfassade platziert war. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Am Haus entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags.