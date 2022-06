Ein Roboter, der gezielt Unkraut bekämpft, eine Sensorkappe, über die sich ein Roboterarm mit Hilfe von Gedanken steuern lässt und ein teilautonomes Fahrzeug, das Dinge von A nach B transportiert: Das und noch mehr gab es bei der Leistungsschau der 5G-Modellregion auf dem Campus der Technischen Universität (TU) zu sehen.

Ein willkommenes Comeback: Nach zweijähriger Corona-Pause starten am Wochenende die 9. ADAC Rallye Trifels Historic und die 14. Kaiserslautern Classics. In Verbindung mit dem Handel, der Lauterer Gastronomie und einem musikalischen Unterhaltungsprogramm laden die Kaiserslautern Classics zu einem Einkaufsbummel ein.

Dass sie in einem traditionell typisch männlichen Beruf ihre Frau steht, sieht man ihr auf den ersten Blick nicht an. Doch wer seinen Wagen schon einmal beim Autoservice Uher zur Reparatur gebracht und Selina Uher bei einem Beratungsgespräch kennengelernt hat, ist nicht entgangen: Die Frau weiß, wovon sie spricht.

Die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen in Mackenbach, Reichenbach-Steegen und Rodenbach läuft künftig unter neuer Regie. Dadurch gibt es auch Änderungen bei den Elternbeiträgen.

Am Seewoog in Miesenbach ist am Wochenende feiern angesagt. Wenn es am Samstag dunkel wird, gibt es auch ein großes Feuerwerk beim diesjährigen Seewoogfest.

Die Brücke über die Bahngleise in der Verlängerung der Fabrikstraße in Bruchmühlbach-Miesau soll ab- und wieder neu aufgebaut werden. Eine neue Rad- und Gehwegbrücke soll hier entstehen.