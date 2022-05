Am Dienstag, 10. Mai, wird an der Technischen Universität (TU) ein Spenden-Flohmarkt organisiert. Der Spendenerlös soll an den Verein Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar gehen und für humanitäre Hilfsgüter und Mittel lebensrettender Maßnahmen verwendet werden.

Veranstaltet wird der Flohmarkt vom UniSport der Universität in Zusammenarbeit mit dem Referat Nachhaltigkeit des Allgemeinen Studierendenausschusses AStA der TU und der Hochschulgruppe Future Nachhaltigkeit. Ziel der Aktion ist es, sowohl Spenden für humanitäre Hilfsgüter zu sammeln, als auch, im Sinne der Nachhaltigkeit, gebrauchte Gegenstände, die nicht mehr verwendet werden, weiterzugeben.

Der Flohmarkt findet am 10. Mai von 17 bis 20 Uhr auf dem Gelände des Unisports der TU statt. Wer sich beteiligen wolle, könne zu verkaufende Gegenstände am Tag selbst zwischen 15 und 16.30 Uhr vorbeibringen. Beim Flohmarkt selbst könne jeder selbst entscheiden, wie viel er für das Angebotene zahlt. Die gesamten Einnahmen werden gespendet, so die Veranstalter.

Folgende Gegenstände werden für den Flohmarkt nicht angenommen: Elektronikartikel, Lebensmittel, nicht originalverpackte Kosmetik, defekte und verschmutzte Gegenstände sowie alles, was zu groß ist, um einfach getragen zu werden. Gespendete Gegenstände, die nicht verkauft werden, können nach Ende des Flohmarkts wieder abgeholt werden. Andernfalls werden sie an soziale Einrichtungen gespendet.