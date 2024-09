Gemeinsam mit Forschern medizinische Orthesen entwickeln: Diese Möglichkeit haben Interessierte beim bürgerwissenschaftlichen Projekt „BewegungsForscher“.

Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität und das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe führen den Workshop gemeinsam durch. Er findet am 10. September von 17 bis 19 Uhr im Theodor-Zink-Museum statt. Orthesen sind äußerlich angelegte medizinische Alltagshilfen. Sie fördern Heilungsprozesse, indem sie betroffene Körperstellen schützen, Halt geben und entlasten. Dabei ist entscheidend, dass sie individuell angepasst sind. Im Projekt „BewegungsForscher“ wird ein Forschungsteam gemeinsam mit Bürgern ab 16 Jahren Orthesen aus Verbundwerkstoffen entwickeln. Diese bestehen aus mindestens zwei Materialien, die so miteinander verbunden sind, dass sie sich nicht mit bloßer Hand trennen lassen, wie etwa Carbonfasern. Dadurch ermöglichen Verbundwerkstoffe die Herstellung von Orthesen in einer neuen Qualität. Zur Anmeldung und mehr Informationen.