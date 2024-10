Dass an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) nicht nur hervorragende Forschung betrieben wird, sondern auch ausgezeichnete Lehre stattfindet, bezeugt der Distinguished Teaching Award (DTA). In diesem Jahr wurde Daniel Görges ausgezeichnet, Lehrstuhlinhaber für Elektromobilität am Standort Kaiserslautern.

„Mein Ziel ist, dass ich in meinen Vorlesungen alle Studierenden bestmöglich erreiche“, sagt Görges, der seit 2021 Professor am Fachbereich