Mit einem Sketch hat ein Quartett des Unisports Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) und Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) im zweiten Stockwerk des Rathauses überrascht. Statt zum Mond flog ein orangefarbener Astronaut in sphärische Höhen, um die beiden Amtsträger im All einzufangen. Der Grund: Mit „einem freundlichen Angebot“ sollten sie auf den Boden der Lauterer Tatsachen zurückgeholt werden. Hintergrund der launigen Aktion war die Einladung zum RPTU-Sommerball, der unter dem Motto UniverCity am 20. Juni in der Fruchthalle stattfindet. Damit der Auftrag gelingen konnte, hatte Noah Kuppers mit seinem dreiköpfigen Kontrollsystem zu kommunizieren. Das Angebot löste Dank und Freude aus: Kimmel sah in der Veranstaltung spontan eine Gelegenheit, mal wieder zu tanzen. Schulz dagegen beantwortete die Nachfrage, ob er denn ein guter Tänzer sei, zum Vergnügen aller mit einem ebenso knappen wie bestimmten Nein. Fazit: Astronauten-Mission in heiterer Atmosphäre geglückt!