Die Unionskirche am gleichnamigen Platz mitten in der Kaiserslauterer Altstadt wird Anfang März zum Corona-Testzentrum. Das hat Beigeordneter Peter Kiefer am Montag bestätigt. Bislang war nur bekannt, dass die Alte Eintracht das bisherige Testzentrum am Warmfreibad ablösen wird, weil dort die Schwimmbad-Saison vorbereitet werden soll. Kiefer betonte, in der Alten Eintracht würden die Schnelltests gemacht, für die das Westpfalz-Klinikum verantwortlich ist, in der Kleinen Kirche die PCR-Tests. Es werde separate Zu- und Ausgänge geben. Das sei alles mit dem Gesundheitsamt eng abgestimmt. Im Foyer der Alten Eintracht soll eine Art Anmeldung installiert werden. Dabei werde es aber nicht zu Begegnungen von Personen kommen, die zum PCR- oder Schnelltest kommen.

