Das Kaiserslauterer Unionkino war diesmal Schauplatz der alljährlichen Verleihung der Kinoprogrammpreise des Landes. Die Westpfälzer Kinomacher haben in allen drei Sparten die höchste Auszeichnung gewonnen, darunter den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis, der ein herausragendes kulturelles Filmprogramm würdigt.

Das Kaiserslauterer Union-Studio für Filmkunst, betrieben von der Provinz 80 Programmkino GmbH , erhielt bei der 33. Kinoprogrammpreisverleihung am Freitagabend, zu der Landeskulturministerin Katharina Binz angereist war, insgesamt 13.500 Euro – die höchst mögliche Gesamtfördersumme. Denn es gewann auch in der Sparte Kinder- und Jugendfilm-Programmpreis die höchste vergebene Auszeichnung (2000 Euro) sowie den mit 1500 Euro dotierten Kurzfilm-Programmpreis.

Das Enkenbacher Provinzkino landete ebenfalls auf den vorderen Plätzen und erhielt insgesamt 8250 Euro: Beim Hauptpreis bekam es die fünfthöchste Summe (6000 Euro) und die vierthöchste für das Kinder-und Jugendfilmprogramm (1250 Euro) sowie für das Kurzfilmprogramm (1000 Euro).

Die Ministerin und das gesamte anwesende Kinoteam (von links): Katharina Binz, Ursula Simgen-Buch, Stefan Sprengart, Jörg Jacob, Nathanael Buch und Sebastian Buch . Foto: Girard de Soucanton

Insgesamt wurden 21 Kinos, darunter in der Pfalz sonst noch das Roxy in Neustadt (2750 Euro), das Capitol in Limburgerhof (1250 Euro) und die Filmklappe Speyer (750 Euro), mit zusammen 100.000 Euro ausgezeichnet. Die alljährliche Verleihung richtete dieses Mal das Team des Unionkinos aus. Mit Gastrednerin Rose Götte konnte Geschäftsführer Stefan Sprengart jene ehemalige Kulturministerin begrüßen, die 1991 diese Förderung für Programmkinos etabliert hatte. Die Preisverleihung für „herausragende Leistungen eines hochwertigen Programmes im Jahr 2023“ übernahm nun eine ihrer Nachfolgerinnen, Katharina Binz. Kino stehe „für Horizonterweiterung, Vielfalt und Gemeinschaft“, sagte sie in ihrer Rede. Und der Kinosaal bleibe auch in digitalen Zeiten „der Ort, an dem Filme ihr volles Potenzial entfalten können“. Er sei „ein unverzichtbarer Raum der Begegnung mit dem Fremden und Andersdenkenden“. Ziel des Preises sei, die vielfältige Kinokultur im Land erhalten zu können, damit „Menschen auch in Zukunft überall im Land anspruchsvolles Kino erleben können“.