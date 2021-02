Mehr als 300 Kinos in ganz Deutschland werden am Sonntag, 28. Februar, durch eine auffallende Lichtinszenierung in Szene gesetzt. Auch das Kaiserslauterer Union-Kino macht mit.

Zwischen 19 und 20 Uhr läuft die Aktion am Union-Kino. Neben der Beleuchtung des Gebäudes wird ein großes Banner installiert, auf dem eine Fotografie von Thomas Brenner die Mitarbeiter mit Masken im Saal zeigt. Am Vorabend der Berlinale wollten die Kinobetreiber damit ein Zeichen setzen und die Politik auffordern, eine Wiedereröffnungsperspektive zu bieten, die dem geringen Ansteckungsrisiko der Häuser entspricht, so die Betreiber des Lauterer Programmkinos.