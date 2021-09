„America On Screen“ – „Amerika auf der Leinwand“ – heißt die Filmreihe, die der Verein Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz (AAR) in Kooperation mit dem Union-Kino veranstaltet. Auftakt ist am Sonntag, 26. September, 18 Uhr, mit der Dokumentation „Hiwwe wie Driwwe – Pfälzisch in Amerika“.

Etwa 400.000 US-Amerikaner sprechen „Pennsylvania Dutch“, eine Variante des Pfälzer Dialekts, den die Menschen, die vor etwa 300 Jahren in die Vereinigten Staaten auswanderten, mitnahmen. In ihrer Dokumentation gehen die Pfälzer Filmemacher und Produzenten Benjamin Wagener und Christian Schega auf Spurensuche. Als Gäste werden Wagener und Monji el Beji, Hauptprotagonist der Filmfortsetzung anwesend sein. Die Filmvorführung findet in Kooperation mit dem Landesprogramm „Willkommen in Rheinland-Pfalz! Unsere Nachbarn aus Amerika“ statt.

Wagener hat an der Universität Landau Medienpädagogik studiert und gewann 2006 den Wellensiek Videopreis sowie den Regional-Förderpreis des LaMeko Kurzfilmfestivals. Ein Jahr später machte er sich mit der Gründung der Cinewa Filmproduktion selbstständig. 2017 begannen die Dreharbeiten von „Hiwwe wie Driwwe“, der 2019 seine Premiere feierte. Der zweite Teil befindet sich in der Vorproduktion.

Die Kinoreihe „America On Screen“ umfasst sechs Termine bis 14. Dezember. Die AAR widmet sich darin der US-amerikanischen Gesellschaft, Politik und Kultur auf der Leinwand. Gezeigt werden ausgewählte Filme, begleitet von Impulsvorträgen und Fragerunden mit Experten.

Je bis zu zwei Eintrittsgutscheine sind pro Person für jede Veranstaltung erhältlich. Sie können bis zu sieben Tage vor der jeweiligen Vorführung im Union-Kino, Kerststraße 24, abgeholt werden. Die Verfügbarkeit der Tickets ist limitiert und richtet sich nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung. Der Eintritt ist frei und nicht reservierbar. Mehr Infos unter www.atlantische-akademie.de.