Er arbeitet zwar schon an seinem neuen Kinofilm. Doch der Kaiserslauterer Regisseur Thorsten Klein – anglisiert: Thor Klein –, wird heute, Montag, zumindest per Videoschalte dabei sein, wenn sein Film „Abenteuer eines Mathematikers“ sozusagen wissenschaftlich passend an der TU Kaiserslautern aufgeführt wird.

Zum Familienbesuch war der gebürtige Kaiserslauterer, der inzwischen in Berlin und Schottland lebt, über Weihnachten noch zu Hause. Nun aber hat ihn die Arbeit wieder, und so wird er für Fragen im Anschluss an die Filmvorführung im Asta-Kino der Uni von der Isle of Skye zugeschaltet. Dort hat Klein inzwischen auch eine eigene kleine Kinoreihe etabliert.

„Abenteuer eines Mathematikers“ ist Kleins zweiter großer Kinospielfilm und der erste internationale Erfolg, uraufgeführt kurz vor Pandemiebeginn in den USA. In die deutschen Kinos kam der Film über den jüdischen Mathematiker Stan Ulam, der zur NS-Zeit aus Polen in die USA floh, im Frühjahr 2022, eine offizielle Kaiserslauterer Premiere aber gab es bisher nicht.

Gefährliche Forschung

Der Film erzählt von osteuropäischen Wissenschaftlern jüdischen Glaubens, die am geheimen „Manhattan Projekt“ in Los Alamos mitwirkten – aus dem Antrieb, den Naziwahnsinn zu stoppen. Ulam tüftelte an der Entwicklung der Wasserstoff- und Atombombe mit und geriet darüber in Gewissensnöte. Auch um Liebe und Freundschaft aber geht es in dem Film, der mit Schauspielern aus Polen, Frankreich, England, Irland, der Schweiz und Deutschland besetzt ist und erhielt auch internationale Fördergelder, etwa aus Großbritannien.

Hauptschauplatz sind die USA, wo Thorsten Klein zuvor lange recherchiert hatte und noch einige der damals beteiligten Forscher sprechen konnte. Den Film hat er ob des Themas bisher oft an Universitäten und Forschungszentren gezeigt, so freut es ihn, dass der Film nun an der TU Kaiserslautern zu sehen ist.

Termin

Vorführung „Abenteuer eines Mathematikers“, Montag, 23. Januar, 18 Uhr, TU Kaiserslautern, Asta-Kino (Bau 1, Raum 006), Eintritt frei, im Anschluss Online-Gespräch mit dem Regisseur.