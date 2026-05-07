Am Samstag, 9. Mai, heißt es wieder: Wanderschuhe schnüren und den Pfälzerwald genießen. Die RPTU Kaiserslautern-Landau lädt zur traditionellen Uni-Villa-Wanderung ein.

Ein offenes Outdoor-Erlebnis für Jung und Alt, für Wanderfans und Naturfreunde, steht bevor: Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau hat wieder die Uni-Villa-Wanderung organisiert. Gestartet wird auf dem Campus in Kaiserslautern. Ziel ist die Villa Denis in Frankenstein, wo das Diemersteiner Parkfest veranstaltet wird. Jeder kann mitmachen, Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Tag der Uni-Villa-Wanderung startet um 8.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück beim Unisport der RPTU. Dort fällt um 9 Uhr der Startschuss für die Wanderung, die sich über zwei Etappen mit insgesamt 26 Kilometern erstreckt. Entlang der Route sorgen Verpflegungsstationen, Musik, Spiele sowie engagierte Streckenposten für neue Energie, gute Stimmung und ein sicheres Outdoor-Erlebnis.

Auch nur die halbe Strecke ist möglich

Alles ist organisiert: 26 Kilometer Natur – oder einfach die Hälfte. Die rund 580 Höhenmeter lassen sich mit einer guten Grundkondition auch von weniger geübten Wanderern gut bewältigen. Sollte unterwegs die Kraft nachlassen, steht ab Waldleiningen ein Shuttle-Service zum Bahnhof Hochspeyer zur Verfügung, von wo aus sowohl die Rückfahrt nach Kaiserslautern als auch die Weiterreise nach Frankenstein möglich ist. Wer es von vornherein ruhiger angehen möchte, hat die Möglichkeit, ab Waldleiningen in die Tour einzusteigen und lediglich die zweite Etappe der Wanderung über etwa 13 Kilometer zu absolvieren.

Im Garten der Villa Denis angekommen, geht die Wanderung nahtlos ins Diemersteiner Parkfest über: Ab 13.30 Uhr erwartet die Gäste ein vielseitiges Programm mit Livemusik, Abseil-Aktionen an der Burgruine, mit Angeboten für Kinder sowie einem Tag der offenen Tür in der Villa Denis, inklusive einer Führung um 15 Uhr. Das Fest steht auch denjenigen offen, die nicht an der Wanderung teilgenommen haben.

Zum Parkfest lässt sich auch radeln

Ergänzt wird das Programm durch drei geführte Fahrrad- und Mountainbike-Touren, die ebenfalls Naturerlebnis und Bewegung miteinander verbinden und das Parkfest zum Ziel haben. Es gibt anspruchsvolle Trails durch den Pfälzerwald ebenso wie Ausfahrten fürs Citybike auf gut ausgebauten Radwegen. Die Touren umfassen jeweils Strecken zwischen 20 und 30 Kilometern und starten ebenfalls auf dem Campus der RPTU in Kaiserslautern.

Die MTB-Tour für Fortgeschrittene beginnt um 10 Uhr, die für Einsteiger und die Mittelstufe um 11 Uhr. Aufs Citybike schwingt man sich um 12 Uhr. Näheres gibt es unter zsgw.rptu.de/events/uvw. Dort sind auch die Abfahrtzeiten der Shuttlebusse nach Waldleiningen (ab Unisport und ab Bahnhof Hochspeyer) sowie von Waldleiningen zum Bahnhof Hochspeyer einsehbar. Fragen beantwortet Bastian Merz, Telefon 0631 205-5030, bastian.merz@rptu.de.