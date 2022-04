In diesem Jahr feiert die traditionsreiche Uni-Villa-Wanderung eine Premiere. Zum ersten Mal wandern am 30. April die Menschen beider Standorte der künftigen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau gemeinsam, wie die TU mitteilte. Naturliebhaber und Wanderfreunde aus der Süd- und Westpfalz sind eingeladen.

Die Route führt von Kaiserslautern aus 26 Kilometer durch den Pfälzerwald zur Villa Denis in Frankenstein. Wer es gemächlicher angehen möchte, startet auf halber Strecke in Waldleiningen. Neben der Wanderung stehen auch geführte Fahrrad- und Mountainbike-Touren auf dem Programm.

Die Wanderung beginnt um 9 Uhr mit der Begrüßung durch Arnd Poetzsch-Heffter, Präsident der TU, und Gabriele Schaumann, Vizepräsidentin der Universität in Landau. Treffpunkt ist das Gelände des Universitätssports in Kaiserslautern. Entlang der Strecke gibt es Verpflegungsstationen. Ab 13 Uhr steigt ein Parkfest an der Villa Denis mit Livemusik und einem Kinderprogramm. Die Villa Denis kann besichtigt werden.

600 Höhenmeter sind zu bewältigen

Ab Landau bestehen Transfermöglichkeiten nach Kaiserslautern und Waldleiningen. Die Strecke führt über Bremerhof, Humbergturm, Wolfskaut, Hungerbrunnen, Leinbachtal und die Burg Frankenstein ins Diemersteiner Tal zur Villa Denis. Die Wege sind gut markiert, 600 Höhenmeter sind zu bewältigen. Wem unterwegs die Luft ausgeht, kann ab Waldleiningen per Shuttle zum Bahnhof in Hochspeyer fahren, von wo aus die Bahn nach Frankenstein verkehrt. Infos zum Programm im Netz unter unisport.uni-kl.de/event/uni-villa-wanderung-uvw.