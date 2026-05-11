Livemusik, Spiele und bestes Wanderwetter: Mehrere Hundert Wanderer machten sich am Samstag bei der Uni-Villa-Wanderung auf den Weg zur Villa Denis – einer sogar barfuß.

Mehrere Hundert Menschen versammelten sich am Samstagmorgen vor dem Unisport der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) in Kaiserslautern, um an der Uni-Villa-Wanderung teilzunehmen. Das Organisationsteam unter der Leitung von Sarah Greiner begann schon früh mit den Vorbereitungen, ehe sich ab 8 Uhr die ersten Gäste am Unisport einfanden. Um 8.45 Uhr folgte die offizielle Begrüßung. Danach machten sich die Teilnehmer zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf mehreren Routen zur Villa Denis bei Frankenstein auf den Weg.

Unter den Wandernden war Kaiserslauterns Bürgermeister Manfred Schulz, der nach längerer Pause wieder dabei war. „Die Stadt sollte regelmäßigen Kontakt mit der Uni pflegen, damit wir uns gemeinsam gut aufstellen“, betonte er. Privat gehe er gern wandern: „Es ist meine große Leidenschaft. Wir erkunden den Pfälzerwald, da gibt es immer wieder Neues. Es macht Spaß, ist gesund und ein wichtiger Ausgleich.“ Schulz absolvierte die gesamte Strecke und freute sich auf das anschließende Parkfest an der Villa Denis.

Hauptroute ist 26 Kilometer lang

Für Aufmerksamkeit sorgte Student Elias Hamme, der barfuß wanderte. „Es ist für mich eine persönliche Herausforderung“, sagte er. Barfußlaufen sei gesund, man nehme den Boden stärker wahr, spüre Unterschiede zwischen Schatten und Sonne und die verschiedenen Untergründe. „Das regt die Nerven in den Füßen an und fördert die Durchblutung.“ Hamme war erstmals dabei und noch nie an der Villa Denis: „Ich gehe gerne wandern und hoffe, heute viele neue Leute kennenzulernen.“

Die Hauptroute war 26 Kilometer lang. Zusätzlich wurden drei Fahrradrouten angeboten: eine City-Bike-Tour auf Radwegen entlang der Straßen, eine technisch anspruchsvolle Mountainbike-Strecke mit vielen Trails und eine dritte, moderat angelegte Route als Mittelweg.

Die Wanderstrecke führte zunächst hinauf zum Humbergturm. Von dort konnten die Wanderer einen herrlichen Ausblick auf die Stadt genießen – ein erster Höhepunkt gerade für internationale Studierende oder Gäste aus Landau. Weiter ging es durch den Pfälzerwald, teils über breite Wege, teils über schmale Pfade bergauf und bergab bis zur ersten Verpflegungsstation in Waldleiningen. Um sichere Straßenquerungen zu gewährleisten und bei Bedarf helfen zu können, verteilte das Orga-Team rund 40 Helferinnen und Helfer entlang der Strecke.

Spielstationen, Panorama-Blicke und Artenvielfalt

Wer nicht die gesamte Strecke gehen wollte, konnte sich per Shuttlebus nach Waldleiningen bringen lassen und auf halber Strecke starten. Dort gab es Essen und Trinken sowie die erste Spielstation für Erwachsene. Greiner und ihr Team entwickeln dafür jedes Jahr neue Angebote; diesmal standen unter anderem Cornhole, Dosenwerfen und Kastenrennen auf dem Programm.

Anschließend führte der Weg durch das Leinbachtal, bekannt für seine Artenvielfalt und vielen kleinen Weiher, bis zur zweiten Verpflegungsstation am Steintisch. Dort konnten sich die Teilnehmer ausruhen und Kraft für die finale Etappe sammeln; neben Essen und Getränken sorgte Livemusik für Stimmung. „Das Wetter ist super, dementsprechend sitzt man da auch gerne und verweilt“, sagte Greiner. Zum Abschluss ging es noch einmal bergauf zur alten Frankensteiner Burg, dann in Serpentinen hinunter in den Ort und weiter zur Villa Denis unterhalb der Burgruine Diemerstein.

Mutige können sich abseilen lassen

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als schlechtes Wetter – reichlich Regen und kühle Temperaturen – die Stimmung beim anschließenden Parkfest zunichte machten, wurden die Wanderer am Samstag mit strahlendem Sonnenschein verwöhnt. Entsprechend groß war der Andrang, was Greiner und ihr Team besonders freute. Im Garten der Villa standen Strandstühle bereit, es gab kühle Getränke, Kuchen, Livemusik und weitere Köstlichkeiten. Auch Nicht-Wandernde waren willkommen und nutzten den Tag für einen Ausflug.

Vor allem Familien kamen auf ihre Kosten: Im Park waren verschiedene Spielstationen aufgebaut, es gab eine Hüpfburg und einen Bastelstand für Kinder sowie Führungen durch die Villa Denis. Auch die Burgruine Diemerstein lud zum Erkunden ein; von dort bot sich eine weite Aussicht, und Mutige konnten sich abseilen lassen.