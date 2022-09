Der Nachholtermin für die Uni-Villa-Wanderung ist gefunden: Unter dem Motto „To Get There – Together“ laden am 8. Oktober die beiden Standorte der künftigen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) gemeinsam auf die Strecke ein. Teilnehmen können alle Wanderbegeisterten. Die Gesamtroute führt von Kaiserslautern aus 26 Kilometer durch den Pfälzerwald nach Frankenstein. Alternativ kann der Start auf halber Strecke in Waldleiningen erfolgen. Zum Parkfest am Zielort bei der Villa Denis sind ebenso alle Interessierten herzlich willkommen.

Die Uni-Villa-Wanderung startet um 8.30 Uhr am Gelände des Unisports in Kaiserslautern mit der Begrüßung durch Arnd Poetzsch-Heffter, Präsident der TUK, und Gabriele E. Schaumann, Vizepräsidentin der Universität in Landau, der designierten Doppelspitze der RPTU. Vor Ort können sich die Anwesenden auch bei einem Frühstücksimbiss stärken.

Verpflegung und Spielstationen

Es gibt einen Pendelverkehr zwischen Kaiserslautern und Waldleiningen sowie zwischen Hochspeyer (Bahnhof) und Waldleiningen. Entlang der Wanderstrecke stehen Verpflegungsstationen bereit. Zudem können die Teilnehmenden an verschiedenen Spielstationen ihr Wissen und Geschick unter Beweis stellen.

Parallel zum Wanderprogramm bieten die Veranstalter auch geführte Mountainbike- und Fahrradtouren an. Diese starten ab 10 Uhr am Unisport-Gelände der TU Kaiserslautern.

Nicht zuletzt erwartet alle Interessierten – eingeschlossen Gäste, die nicht mitwandern oder mitradeln – ab 13 Uhr beim Parkfest an der Villa Denis ein buntes Programm inklusive Essen, Getränken und Live-Musik.

Seit 2009 zählt die Uni-Villa-Wanderung zu den Traditionsveranstaltungen der TU Kaiserslautern. Weitere Informationen zum Event und zur Strecke auf der Seite des Uni-Sports.