Die Uni-Villa-Wanderung (UVW) der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) geht in die nächste Runde. Am Samstag, 29. April, geht es für Wanderbegeisterte über zwei Etappen mit insgesamt 26 Kilometern vom Campus in Kaiserslautern bis zur Villa Denis in Frankenstein.

Nach einem Frühstücksimbiss am Startpunkt Unisport geht es um 9 Uhr auf die Strecke. Ambitionierten Teilnehmenden wird die 26 Kilometer lange Gesamtstrecke empfohlen. Wer es gemächlicher angehen möchte, aber nicht auf die Schönheit der Natur verzichten will, startet ab Waldleiningen. Shuttle-Busse sorgen für einen Transfer nach Waldleiningen, entweder ab Kaiserslautern oder ab Hochspeyer. Im Ziel angekommen, findet im Garten der Villa Denis von 13 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit das Parkfest statt. Musik, Abseilen von der Burgruine Diemerstein, Kinderprogramm, Einblicke in die Villa Denis und vieles mehr gibt es zu erleben.

Auch geführte Fahrrad- und Mountainbike-Touren

Es werden auch geführte Fahrrad- und Mountainbike-Touren angeboten. Entlang der Strecke gibt es Verpflegungsstationen und Spiele. Seit dem Jahr 2009 hat sich die Wanderung zu einer Traditionsveranstaltung entwickelt. In diesem Jahr wird die neue Doppelspitze der RPTU, Arnd Poetzsch-Heffter und Gabriele E. Schaumann, mit dabei sein.

Seit dem 1. Januar 2023 sind die Technische Universität Kaiserslautern und die Universität in Landau die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau. Mit über 20.000 Studierenden und mehr als 300 Professorinnen und Professoren ist die RPTU die zweitgrößte akademische Einrichtung des Landes.