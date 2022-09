Für 190 internationale Masterstudierende und Doktoranden war die Graduiertenfeier im Audimax der TU sicherlich der Höhepunkt ihrer universitären Ausbildung.

Zu der Graduiertenfeier am Donnerstag im Audimax der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern, die zwölfte ihrer Art, hatte Parya Memar, die Leiterin der Abteilung internationale Angelegenheiten der TU (ISGS), eingeladen.

Ein kurzweiliges Programm war es, das die Absolventen nach einer pandemiebedingten zweijährigen Pause im größten Hörsaal der Universität in Feierlaune versetzte. Passend zur Herkunft der Absolventen aus 33 Ländern waren die Sitzreihen des Auditorium Maximum mit Fähnchen und dem Aufdruck der Nationalflaggen geschmückt. Dem Anlass gemäß nahmen viele der jungen Akademiker in ihrer Landestracht die Plätze ein.

Löwenanteil aus Indien

Die meisten von ihnen stammen aus Indien (110), gefolgt von Absolventen aus dem Iran (15), Bangladesch (10) und Deutschland (10). 76 der Teilnehmer studierten Nutzfahrzeugtechnologie, 56 Informatik, 30 Elektro- und Informationstechnik, 14 Sozialwissenschaften.

Große Freude bereitete es Parya Memar, die Absolventen aus aller Herren Länder willkommen zu heißen. Entsprechend der Internationalität der Veranstaltung ging die Graduiertenfeier in englischer Sprache über die Bühne.

Stefan Löhrke, TU-Vizepräsident und zuständig für Studium und Lehre, gratulierte den jungen Frauen und Männern zu ihrem erfolgreich akademischen Abschluss. „Ich hoffe, Sie haben an der TU eine gute Zeit gehabt.“ Auf ihrem weiteren Lebensweg seien sie jetzt Botschafter der TU in Kaiserslautern und berichteten hoffentlich nur Gutes, so Löhrke. Sein Dank galt ebenso den Professoren und Dozenten, die die Masterstudierenden zu einem erfolgreichen Abschluss geführt haben.

Ein Willkommensgruß des Vizepräsidenten galt auch den annähernd 100 neuen ausländischen Studierenden, von denen ein Teil an der Graduiertenfeier teilnahm. Ein Absolvent aus dem Iran wurde mit dem 1000 Euro dotierten Preis des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes (DAAD) ausgezeichnet.

Beatboxing und Musik

An unterhaltenden Einlagen mangelt es nicht. Dafür sorgten Nikita Krasov, ein Student der Biologie aus Russland, mit einer Beatboxing Performance und „Jail Tarang“, eine Musikgruppe mit Studierenden aus Indien. Bevor die Absolventen die Graduiertenfeier im Foyer des Audimax bei Sekt und Fingerfood ausklingen ließen, vermittelte eine bunte Bilder-Show einen Einblick in das Leben der Studierenden auf dem Campus der Universität und das Miteinander unterschiedlicher Nationen.

Unter den derzeit 13.785 Studierenden an der Technischen Universität Kaiserslautern sind 3245 internationale Studierende. Das entspricht einem Anteil von 23,5 Prozent.