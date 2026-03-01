Bewegungsforscher heißt ein Projekt an der RPTU Kaiserslautern-Landau, in dem Wissenschaftler zusammen mit Bürgern eine smarte Fußhebeorthese entwickeln wollen.

Der nächste Workshop findet am Dienstag statt. Bei dem Termin am 3. März von 17 bis 19 Uhr sollen Einblicke in die Datenanalyse und die Fertigung einer Orthese gegeben werden. Veranstaltungsort ist das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe in Kaiserslautern, Erwin-Schrödinger-Straße 58. Zunächst wird es um die Auswertung der Messdaten zu Bewegung und Belastung gehen und es soll erklärt werden, wie diese Erkenntnisse in die Weiterentwicklung des Hilfsmittels einfließen. Gemeinsam soll in dem Projekt eine smarte Fußhebeorthese mit variabler Steifigkeit entwickelt werden, die sich an die Bedürfnisse ihrer Anwender anpasst.

Am Dienstag werden außerdem verschiedene Fertigungsverfahren vorgestellt. Der Workshop richtet sich ausdrücklich auch an neue Interessierte. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter rptu.de/s/citizenscience.