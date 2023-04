Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Thema ist ein Dauerbrenner. Kaiserslautern hat die Natur vor der Haustür, allerdings sind die Routen zu den schönsten Zielen wie Humbergturm oder Weltachs nicht gut markiert. Das moniert auch Leserin Waltraud Joos.

Wie so viele zieht es auch Waltraud Loos in der Pandemie öfter in den Wald. Der Wunsch, auch mal auf bislang unbekannten Pfaden zu laufen, ist groß. „Aber die Beschilderung ist schlecht“,