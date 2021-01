Für den frühen Morgen in Privathaushalten eher ungewöhnliche Tätigkeiten haben diese Woche die Polizei auf den Plan gerufen. Wegen einer Ruhestörung musste eine Polizeistreife am frühen Mittwochmorgen in die Spitalstraße ausrücken. Anwohner meldeten, dass ein Nachbar sehr laut sei und sie deshalb nicht schlafen könnten.

Vor Ort trafen die Beamten den 38-jährigen Verantwortlichen. Er öffnete erst nach mehrmaligen klingeln und komplett verschwitzt die Wohnungstür. Wie sich herausstellte, hatte der Mann gegen 3 Uhr nachts entschieden, seine Wohnung zu reinigen. Er wurde zur Ruhe ermahnt und versprach den Beamten, mit den weiteren Reinigungsarbeiten bis zum Vormittag zu warten.

Gerade Anfang der Woche sorgten nächtliche Geräusche eines Fuchses für einen Polizeieinsatz.