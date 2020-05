In Corona-Zeiten sollen, wie hoffentlich allen bekannt ist, persönliche Kontakte so weit wie möglich vermieden werden. Nicht so einfach ist das jedoch in Fällen, bei denen ein dringendes amtliches Dokument übergeben werden muss. Geburten oder Sterbefälle lassen sich nicht aufschieben.

Das im ersten Stock des Kaiserslauterer Rathauses angesiedelte Standesamt hat dafür eine ungewöhnliche Lösung gefunden: Um bei Geburts- und Sterbefallanzeigen die entsprechenden Urkunden ohne persönliche Vorsprache im Büro übergeben zu können, hat man am Fenster direkt über dem Haupteingang des Rathauses einen provisorischen Lastenaufzug eingerichtet – bestehend aus einem Einkaufskorb und einem langen Seil. Ungefähr zehn Mal pro Tag geht der Korb durchschnittlich hoch und runter. Die Prozedur hat sich offenbar bewährt ...