Das Dutzend ist voll: Die 12. Orgelnacht in der Stiftskirche war ein Riesenerfolg, eine neue Variante von „K in Lautern“: Nicht gleichbedeutend mit Shopping-Vielfalt in der City, sondern eine zündende Initiative der Citykirche in der Stiftskirche. K steht hier für Kontraste (im Programm), Kulinarik (im Innenhof) und Kontinuität.

Braucht die Kirchenorgel trotz Mozarts berühmter Lobpreisung als „Königin der Instrumente“ überhaupt noch eine neue Vermarktungsstrategie? Wer sich die Besucher-Zahlen