Die Literatur rund um Advent und Weihnachten bietet einen Fundus an Lyrik und Prosa, an Musik und Gesang. Wie kurzweilig und humorvoll sich das Jahr im Spiegel bekannter Autorenbeiträge verabschiedet, präsentierte die Kolpingfamilie Erfenbach am Samstag im katholischen Pfarrheim in Erfenbach. „Alle Jahre – ned schunn – wieder“ war das Programm überschrieben.

Georg Brehm, Initiator und geistiger Vater des „Literarischen Abends“, Barbara Schneider und Franz Henrich hatten allen Grund, das vorweihnachtliche Beisammensein als ein kleines Jubiläum anzukünden. Zum 30. Mal hatte das Trio in den kleinen Pfarrsaal geladen. Während draußen der Wind bei kälter gewordenen Temperaturen die letzten Blätter von den Bäumen fegte, nahmen die Akteure ihr Publikum mit auf eine amüsante Reise, bei der Adventsaktivisten und Weihnachtsnostalgiker ebenso auf ihre Kosten kamen wie Festverweigerer und Heilig-Abend-Miesmacher.

Gleich zu Beginn war auf der kleinen Bühne vor einem dunkelgrünen Samtvorhang als Hintergrund die Rede von einer unglaublichen Geschichte. Von grausigem Geschehen im Försterhaus am Niklasabend ist die Rede. „Ein Abend, an dem die Försterin ihren Gatten erlegte“, berichtet Georg Brehm, ihn zerteilte und Knecht Ruprecht die Gebeine in ein paar Säcken auf seine nächtliche Reise mitgab. „Im Försterhaus die Kerze brennt. Ein Sternlein blinkt: Es ist Advent“, schließt Loriot sein makabres und blutrünstiges Adventsgedicht.

500.000 Tonnen Geschenke und 325 Millionen Kilometer an einem Abend

Nikolaus, Weihnachtsmann und Geschenke werden thematisiert. „Wie soll der Weihnachtsmann 500 Millionen Kinder gleichzeitig um die Welt bedenken, wenn das reine Geschenkgewicht 500.000 Tonnen beträgt und er an einem Arbeitstag 325 Millionen Kilometer zurücklegen muss?“, stört Franz Henrich sich an Ungereimtheiten beim Nikolaus. „Wem was schenken?“, zitiert Brehm den Kabarettisten Dieter Hildebrand, um festzustellen, dass die Menschen doch alles haben.

Glühwein und Weihnachtsbaum müssen herhalten. „Glühwein, den Junge und Greise literweise konsumieren.“ „Wenn im Wein die Wahrheit liegt, liegt im Glühwein die Erleuchtung?“, wird spekuliert. Was der Weihnachtsbaum alles erleidet, davon weiß Brehm zu erzählen. Er lässt Klaus Peter Schreiner zu Wort kommen, der von domestizierten Weihnachtsbäumen aus Kulturen spricht, die im Wohnzimmer geadelt und noch vor Dreikönig, bevor sie nadeln, vor die Tür gestellt und von Hunden angepisst werden.

„Ein tierisch wichtiger Sohn“ in Lindenbergs Weihnachtsgeschichte

Köstlich die Weihnachtsgeschichte nach Udo Lindenberg, in der Josef zum Besten gibt: „Junge, Junge, das is'n Ding, mit wem hat die sich denn hinter meinem Rücken eingelassen? Da werd ich mich doch sofort entloben.“ Worauf der Engel des Herrn ihn beruhigt, dass das mit seiner Braut in Ordnung gehe. „Das war kein Hausfreund, sondern der Heilige Geist persönlich, und der Sohn, der da rauskommt, ist tierisch wichtig, damit das Volk und überhaupt die Welt endlich mal von den ganzen Sünden erlöst werden“, hatte Brehm die Lacher auf seiner Seite.

„Gekommen, nervös, im Weg, gebadet, gerührt, beleidigt und allein“, erinnert Barbara Schneider mit einem Weihnachtsgedicht an Hanns Dieter Hüsch, in dem Mutter, Vater, Kind und Oma die Akteure sind. „Doch an Ostern wollen alle wieder zusammen sein.“ Nicht fehlen durfte im Programm die Weihnachtsgans. Humorvoll wusste sie Heinz Erhardt schon zu beschreiben. „Obwohl sie wohl ein wenig böse ist, dass man sie schlachten tat?“ ... „Mach, dass gut der Braten werde, denn morgen kommt der Weihnachtsmann.“

Ausgezeichnet verstanden es Christoph Immetsberger (Klavier) und Norbert Herbrand (Gesang) mit Liedern wie „Weihnachtsgeschenkvorschläge“, „Burn out – Lied einer Douglasie“ oder „Morgen Kinder, wird’s nichts geben“ die Textbeiträge thematisch zu ergänzen.