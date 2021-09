Ein zu geringer Sicherheitsabstand ist einem Jugendlichen mit seinem Leichtkraftrad am Mittwochmorgen auf der Lauterstraße zum Verhängnis geworden. Als sein Vordermann bremste, so die Polizei, fuhr der 16-Jährige auf und stürzte. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Jugendliche mit seinem Moped aus Richtung Otterbach kommend in Richtung Kammgarn, vor ihm ein Transporter. Als der Transporter-Fahrer bremsen musste, krachte der Jugendliche auf das Heck des Wagens. Die Folge: Der 16-Jährige stürzte mitsamt seiner Maschine zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.