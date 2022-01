Quasi ein Katz-und-Maus-Spiel lieferten sich die sogenannten Spaziergänger am Montagabend mit der Polizei: Statt sich letztlich zu einer großen Versammlung zusammenzufinden, wie in den vergangenen Wochen, liefen die Demonstranten ab ungefähr 18.30 Uhr kreuz und quer durch die Stadt. Mit dieser Taktik versuchten sie dem Versammlungsverbot zu entgehen.

Die Anzahl der Menschen, die auf diese Art gegen die Corona-Maßnahmen protestierten, war deshalb schwer zu auszumachen: Rund 700 bis 800 Personen schätzte die Polizei am Abend, informierte deren Sprecher Michael Hummel. Während am Montag vor einer Woche noch rund 1200 „Spaziergänger“ auf dem Stiftsplatz zusammengekommen waren, nachdem sie sich in den umliegenden Straßen zuvor in kleineren Gruppen gesammelt hatten, kreuzten sie diesmal in mehr oder weniger zufälligen Ansammlungen, deren Größe sich ständig änderte, die Innenstadt.

Auf dem Stiftplatz und über die weitere Innenstadt verstreut war ein großes Polizeiaufgebot aus lokaler wie auch Bundespolizei zusammengekommen. In jeweils kleinen Trupps begleiteten die Beamten die „Spaziergänger“ und nahmen teils Personalien auf. Mit Warnwesten gekennzeichnet waren etliche Kommunikations-Teams der Polizei im Einsatz, deren Aufgabe die Deeskalation sei, wie einer von ihnen informierte. Trotz der neuen Strategie handelte es sich um eine verbotene Versammlung, machte ein anderer deutlich.

Auch mit Lautsprecherdurchsagen machte die Polizei darauf aufmerksam; bei dem Verhalten handele es sich um eine Ordnungswidrigkeit, weshalb die Beamten Video- und Fotoaufnahmen anfertigten. Wer den Mindestabstand und die Maskenpflicht nicht einhalte, werde einer Identitätsfeststellung unterzogen und ein Platzverweis werde danach erteilt, lautete die Warnung. Das DRK war in Bereitschaft, wurde jedoch zumindest bis gegen 20 Uhr nicht benötigt.