Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend in der Hauptstraße von Otterberg einen Unfall beobachtet haben, bei dem zwei Menschen verletzt wurden und bei dem der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet ist. So steht es im Polizeibericht.

Nach Frontalzusammenstoß davongelaufen

Demnach fuhr der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann mit einem älteren VW Golf auf der Landstraße von Otterbach kommend in Richtung Stadtmitte. An der Verkehrsinsel zwischen dem Geißbergring und der Gewerbestraße fuhr er aus bislang unbekannten Gründen auf der falschen Seite an der Insel vorbei. Sein Wagen kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Bei dem Zusammenstoß wurden die 49-jährige Fahrerin schwer und ihre 14-jährige Tochter leicht verletzt. Ohne sich um die Verletzten zu kümmern, ließ der Unfallverursacher sein Auto stehen und flüchtete zu Fuß.

Mutter und Tochter müssen ins Krankenhaus

Sanitäter versorgten Mutter und Tochter und brachten sie ins Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, das Auto des Unfallverursachers stellte die Polizei sicher. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro.

Wer kann der Polizei helfen?

Der Mann konnte noch nicht identifiziert werden, weshalb die Ermittler um Hinweise bitten: Wem ist am Montagabend ein älterer VW Golf aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem circa 20 bis 30 Jahre alten Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.