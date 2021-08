Ob auf dem Parkplatz touchiert oder beim Vorbeifahren gestreift: Unfallfluchten sind vor allem für die Geschädigten ärgerlich. Immer wieder sind solche Vorfälle Thema im Polizeibericht: Drei Unfallfluchten sind der Polizei am Donnerstag gemeldet worden.

Aus der Burgstraße ging am Mittag eine Anzeige ein. Hier wurde zwischen 12 und 13 Uhr die vordere Stoßstange eines schwarzen Opel Grandland beschädigt. Der Fahrer des Wagens parkte in Höhe des Anwesens Nummer 40. Vermutlich streifte der unbekannte Verursacher beim Vorbeifahren den Opel und verursachte einen Schaden am rechten Kotflügel.

Bereits am Vormittag ging bei der Polizeiinspektion 2 aus der Straße „Am Altenhof“ eine Anzeige ein: Der Fahrer eines schwarzen Hyundai i40 hatte seinen Wagen zwischen 10.45 Uhr und 12.15 Uhr auf einem Parkplatz in der dortigen Tiefgarage abgestellt. Als er wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am vorderen rechten Kotflügel. Vermutlich hat der unbekannte Verursacher den Hyundai beim Ein- oder Ausparken gestreift. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Im dritten Fall parkte der Besitzer eines Peugeots sein Auto am Mittwochabend in der Emil-Caesar-Straße. Als er am Donnerstagmittag zu seinem Wagen zurückkam, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest. Ein unbekannter Autofahrer hatte möglicherweise beim Vorbeifahren den Wagen des 77-Jährigen touchiert und sich dann aus dem Staub gemacht. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei ermittelt auch hier wegen Unfallflucht.

Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.